Com mais de duas dezenas de edições realizadas por cinco cidades portuguesas (Lisboa, Porto, Coimbra, Braga e Algarve), o Enóphilo Wine Fest apresenta-se, no próximo dia 20 de abril, naquele que foi o município que o viu nascer, há nove anos, então sob a designação de Lx Wine Fest.

Este ano, o Czar 2014 é um dos grandes protagonistas. Um vinho raro, invulgar e com um ADN muito próprio, oriundo da ilha do Pico, nos Açores, vai estar em prova comentada e exclusiva. Eleito “Vinho do Ano 2023” pela “Revista de Vinhos”, esta é por isso uma oportunidade para apreciar um néctar que já marcou presença em mesas de Papas, Reis e Imperadores e que está no mercado por mais de 500 euros. As provas comentadas vão ainda incluir mais dois momentos, um dedicado aos espumantes, pela voz da “Brut Experience” e, um segundo momento com os néctares da Vinilourenço, em Mêda. Estas três provas exclusivas terão uma capacidade muito limitada.

No Hotel Marriott, os enófilos terão oportunidade de conhecer mais de 350 vinhos. Nesta edição, a 22.ª do evento e a 8.ª em Lisboa, vão marcar presença meia centena de produtores nacionais e estrangeiros, entre repetentes e estreantes, como Monte das Bagas de Oiro, Churchill's, Terras de Mogadouro, Guadelim, Pingarelho, Baías e Enseadas e a Quinta da Costa do Pinhão. A lista completa será divulgada brevemente.

“Esta edição promete surpreender e transformar-se numa agradável tarde de provas e descobertas. Vamos ter um elenco de excelência a marcar presença nesta edição e algumas novidades na lista de produtores. Nas provas especiais esperam-se momentos verdadeiramente especiais e, em alguns casos, irrepetíveis, como será o caso da prova do Czar”, refere Luís Gradíssimo responsável do Enóphilo Wine Fest.

Os bilhetes para a próxima edição do festival de degustação de vinhos nacionais, a decorrer no Hotel Marriott, em Lisboa, a 20 de abril, já estão disponíveis, nos locais habituais e na Ticketline.