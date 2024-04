A representar Vila Nova de Gaia, de 5 a 7 de abril, o Hotel Solverde Spa & Wellness Center preparará um menu composto por sabores tipicamente nortenhos. Como entrada será servido um Creme com crocante de enchidos e cubinhos de broa d'Avintes, o protagonista do menu será Sável frito com açorda de ovas e, para terminar a refeição de forma tradicional e saborosa, uma Harmonização de Vinho do Porto, chocolate e morangos.

Já a unidade de Chaves, de 3 a 5 de maio, terá um menu em que o bacalhau é rei. A entrada será Aveludado de bacalhau contemporâneo, para prato principal será servido Bacalhau com todos Vale de Anta e para sobremesa Incógnita de chocolate com caramelo salgado. Além disso, haverá oferta de um copo de vinho de “boas-vindas” da região e couvert de presunto de Chaves.

A ementa do Hotel Casino Chaves será dedicada ao bacalhau, uma vez que estará a participar num concurso gastronómico no âmbito do 3.º Festival Gastronómico do Bacalhau de Chaves, no qual foi distinguido, na edição anterior, com uma menção honrosa. Esta competição premeia os melhores restaurantes e chefes pelas suas criações, promovendo a originalidade e a modernização da gastronomia local, privilegiando sempre o bacalhau, enquanto ingrediente de excelência da cozinha tradicional.

Os Fins de Semana Gastronómicos estão na sua 15.ª edição e envolvem 74 municípios, 932 restaurantes, 654 empreendimentos turísticos, mais de 300 quintas, adegas e espaços enoturísticos.

O menu no Hotel Solverde Spa & Wellness Center orça os 35€ por pessoa (sem bebidas). As reservas podem fazer-se pelo telefone 227 338 030.

Já o menu no Hotel Casino Chaves orça os 35€ por pessoa (sem bebidas) com o contacto para reservas a fazer-se pelo telefone 276 309 600.