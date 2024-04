Restaurante Kabuki Lisboa acolhe obra plástica do japonês Tomek Sadurski

Distribuído pelo restaurante, há agora um grupo de pinturas gestuais minimalistas, desenhos sobre tela e têxteis, isto depois de se passar pela impactante peça da entrada, um têxtil que personifica a entrada num quadro, um portal para outra dimensão, mais abstrata, intemporal e oriental. As pinturas fazem parte de um conjunto de trabalhos de Sadurski intitulado “According to Physics”, e de uma exposição anterior, “Entropia”.

Conceptualmente, o artista e a equipa do restaurante consideraram que as frentes gastronómica e artística se encontram no equilíbrio e qualidade que ambas buscam, mesmo trabalhando por vezes com os ingredientes e materiais mais simples: “O que a arte tem de especial é o facto de poder trazer ainda mais carácter ao espaço e elevar a atmosfera para algo inspirador e até transcendente”, explica o artista, que se inspira principalmente na matéria e no seu equilíbrio no espaço e no tempo, nas ideias de fluxo e movimento perpétuos, através de gestos primordiais e ousados, cores atenuadas e misturas de texturas.

Arianne Amores

Ao todo são 13 obras de arte distribuídas pelo Kabuki Experience (o andar cimeiro, mais luminoso, dedicado aos almoços), pelo Kikubari, com o seu imponente balcão, e pela sala principal, mais misteriosa e intimista. “Queremos oferecer aos nossos clientes uma experiência multissensorial. Além da viagem gastronómica, da música e do ambiente acolhedor, convidamos a uma vivência visual estimulante e enriquecedora”, explica Marta Flores Seabra, Diretora de Marketing do restaurante. Sobre a escolha do artista, conta que quando conheceu Tomek percebeu “imediatamente que seria uma combinação perfeita para o Kabuki Lisboa”, pela inspiração minimalista e pela da filosofia e da estética japonesas. Esta será a primeira atividade artística a ser recebida no restaurante, cuja equipa pretende sempre proporcionar momentos diversificados e completos: “estamos constantemente a procurar melhorar a experiência dos nossos clientes e acreditamos que a arte é uma excelente maneira de o fazer, através da colaboração com diferentes artistas”, revela Marta Flores Seabra.

Arianne Amores

Tomek Sadurski viveu e produziu trabalhos em Munique, Paris, Berlim, São Paulo, Nova Iorque, Boston, Porto e Los Angeles, tendo já exposto no Instituto de Arte Moderna de Valência, no Fondation Antoine de Galbert Paris ou feito uma performance de desenho ao vivo para a Paris Fashion Week, no Centre Pompidou; lecionou Desenho Figurativo na Academia de Design de Moda AMD Munique e na Universidade de Artes UDK em Berlim. Atualmente vive e trabalha em Lisboa.

Kabuki Lisboa Rua Castilho, nº 77, Lisboa Contactos: tel. 212 491 683; e-mail lisboa@grupokabuki.com

O Kabuki Lisboa abriu em Dezembro de 2021 no centro da capital portuguesa tendo ganho, alguns meses depois, a primeira estrela Michelin, revalidada em 2024.