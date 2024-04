É o segundo Time Out Market em território nacional, abre portas este mês de abril, junto à Estação de São Bento, e vai reunir num único espaço a oferta gastronómica e cultural da cidade do Porto. O chef Ricardo Costa é o mais recente nome confirmado que vai fazer parte do novo conceito, aceitando o desafio de ocupar e personalizar uma das bancas do mercado com um restaurante próprio.

“O espaço será um reflexo do meu percurso profissional e da minha visão. Quero apresentar uma oferta gastronómica prática e variada, mantendo pratos, sabores e ingredientes que identificam a minha cozinha e me acompanham há alguns anos”, explica o chef, natural de Aveiro.

No novo Time Out Market Porto, Ricardo Costa apostará em formatos de finger food, como a Sanduíche de leitão assado, mas também em pratos de conforto, como o Arroz caldoso de cogumelos, finalizado com azeite de trufa e tomilho, uma das opções vegetarianas disponíveis. O chef apresentará ainda as tradicionais Tripas recheadas de chocolate e uma seleção de vinhos de diferentes regiões do país a acompanhar as suas propostas.

Na outra margem do rio, em Vila Nova de Gaia, Ricardo Costa irá manter-se como chef Executivo do The Yeatman, com destaque para o Restaurante Gastronómico, distinguido com duas estrelas Michelin, assim como do Mira Mira by Ricardo Costa, um dos restaurantes do WOW.

Com cerca de dois mil metros quadrados, num projeto assinado pelo arquiteto portuense Eduardo Souto Moura, o Time Out Market Porto irá integrar 14 restaurantes e dois bares, uma torre com espaço para eventos e um lounge exterior com uma vista sobre a cidade. Concentrando espaços tradicionais e outros mais contemporâneos, com cozinha de autor, o mercado contará ainda com hambúrgueres, pizzas, queijos, enchidos, sushi e mariscos, numa seleção de projetos da cidade, onde os chefs Rui Paula, Vasco Coelho Santos e Rafael Louzada, e os restaurantes Fava Tonka, Curb e Casa Inês estão já confirmados.

O Time Out Market Porto tem abertura prevista em maio e é um conceito que inaugurou em Lisboa, em 2014, tendo sido replicado em cidades como Nova Iorque, Chicago e Dubai.