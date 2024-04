“Como em Casa”, as refeições que juntam cozinheiras e chefs chegaram aos Açores

A iniciativa "Como em Casa" nasceu em outubro de 2023 com o propósito de apresentar os sabores de cada região. À mesa chegam pelas mãos das cozinheiras amadoras da aldeia e do chef de cada um dos Octant Hotels, um banquete de iguarias gastronómicas passadas de geração em geração.

Após cinco edições, o “Como em Casa” chega aos Açores para os dois últimos capítulos desta viagem gastronómica por Portugal. O Octant Furnas e o Octant Ponta Delgada vão receber cozinheiros de cada região que, em conjunto com cada chef, vão proporcionar uma experiência gastronómica açoriana e desvendar os segredos da cozinha tradicional das ilhas.

No dia 20 de abril, o Octant Furnas vai receber a D. Fortunata, a D. Maria da Graça e a D. Rita. Com uma paixão partilhada pela arte da culinária, as cozinheiras juntam-se ao chef Henrique Mouro no Restaurante À Terra, para dar a conhecer os sabores da região.

créditos: Divulgação

À mesa não vão faltar os típicos Chicharros fritos com molho vilão, o Bolo lêvedo e o Inhame cozido com molho de fígado. A escolha do prato principal recai na Bacalhoada na caldeira, confecionado nas caldeiras naturais das Furnas durante mais de três horas, e no Cabrito guisado numa panela de ferro com papas grossas. Para finalizar, as cozinheiras trazem às mesas sobremesas tipicamente açorianas como Paio de peros - a tarte de maçã da ilha, e Tigelada das Furnas.

No Octant Ponta Delgada, no dia 1 de junho, a experiência gastronómica continua com a D. Marília, a D. Vânia e o Sr. Paulo que, em conjunto com o chef Paulo Leite, vão elaborar o almoço no Restaurante À Terra com entradas como Chicharros recheados, Massa sovada do Faial e Caldo de netos, uma sopa tradicional que utiliza os produtos da terra. Já no que toca ao prato principal, serão confecionadas iguarias como Polvo guisado e Alcatra da Terceira. Para adoçar o paladar, os cozinheiros trazem à mesa sobremesas como Quadrados de abóbora, Margaridas de São Miguel e Fofas do Faial, uma sobremesa típica da ilha confecionada com uma massa aromatizada com sementes de funcho e recheada de creme de leite com limão.

Com um custo de 55€ por pessoa, com bebidas incluídas, a iniciativa “Como em Casa” pode ser reservada online ou através do e-mail reservations-furnas@octanthotels.com e/ou reservations-pontadelgada@octanthotels.com