Sult o novo restaurante em Cascais com mesa posta à italiana, mas com inspiração nórdica

Localizado bem no centro de Cascais, o Sult (nome que na sua origem, em dinamarquês, significa ‘fome’), abre portas sob a orientação do chef Nelson Soares, que nutre uma paixão pela cozinha italiana. Não obstante de olhos postos na mesa transalpina, o Sult baseia o seu conceito no minimalismo nórdico, mais concretamente no Mangia, restaurante sediado em Copenhaga, na Dinamarca. O Sult pretende reinterpretar o clássico restaurante italiano, mas tentando com que cada prato tenha no máximo cinco ingredientes base. O projeto e design de interiores ficou a cargo do estúdio de arquitetura de Sidney Quintela, e contempla, por exemplo, uma original mesa do chef, com cinco lugares e de formato triangular.

Nélson Soares já validou anteriormente este conceito, no seu projeto original, o Sult Botafogo, no Rio de Janeiro. Vencedor de vários prémios, está na lista dos “50 Best Discovery” e na “Louis Vuitton Guty Guide”, por exemplo. Superada que foi essa primeira prova na sua cidade, o chef decidiu replicar o formato em Cascais, num espaço com 48 lugares que mantém muitos dos elementos de assinatura do Sult, como o burburinho de uma esplanada (25 lugares), ou a cozinha parcialmente aberta, sendo todos os pratos finalizados já em sala, numa mesa central.

créditos: Sult

Honrando ainda o espírito do projeto original, as toalhas de mesa brancas e a louça da Vista Alegre são as únicas concessões à formalidade aqui. Há também uma forte relação com os produtos locais frescos, com destaque para o peixe (e outros produtos de Mar), tudo nacional.

Com o chef chega também o seu amor ao vinho, sendo que este restaurante promete apostar numa carta bastante alargada e original, com cerca de 100 referências, e forte aposta nos pequenos produtores portugueses locais, com enfoque nos vinhos naturais e bio-dinâmicos, mas também nos clássicos, bem como nos champanhes, muitos deles pouco comuns. A sommelier italiana Julieta Carrizzo, vencedora de inúmeros prémios no Brasil (entretanto radicada em Portugal), vai prestar consultoria neste campo.

créditos: Sult

“Aqui pode experimentar uma interpretação contemporânea da rica herança culinária italiana, sem desprezar a relação com os produtos locais. Dos pratos tradicionais aos mais criativos, como um Arancini de alheira, o que aqui procuro é que o cliente embarque numa viagem gastronómica de forma descomplexada, com aposta principalmente na qualidade e no fator surpresa. O ambiente é descontraído e informal, como eu, e a comida, ou melhor a fome, está no centro de tudo”, comenta Nelson Soares, chef Executivo do Sult.

Sult Rua das Flores, n.º 10, Cascais Contactos: tel. 910 549 593; e-mail reservas@sultcascais.pt

Numa primeira fase o restaurante vai funcionar apenas aos jantares, de terça-feira a sábado. Mas a expectativa é de que, num futuro muito próximo, passe também a servir almoço e jantar de terça a sábado, e almoço com horário alargado, até às 19h00, aos domingos.