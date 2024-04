Com a mudança da estação, os restaurantes The Green Affair decidiram tornar a oferta de pratos de edição limitada mais dinâmica. Assim, todos os dias existirão dois pratos diferentes, para além dos restantes três fixos que é possível pedir com o menu de almoço (Burrito bowl, Linguine pesto e Seitan barbecue).

Estes dois pratos de edição limitada são um conceito que o The Green Affair (Saldanha, Chiado, Parque das Nações e em Cascais) apresenta há já algum tempo e que permite provar novas receitas que não constam habitualmente do menu. Podem ser pedidos tanto a avulso, por 9,95€ cada, como incluídos no menu de almoço, que inclui também uma entrada e uma bebida, por 12,95€.

“Nas sugestões destacam-se, para já, as interpretações vegan de pratos da gastronomia italiana, mas a ideia é alargar esta oferta a outras gastronomias do mundo”, informa a equipa do The Green Affair que adianta alguns dos pratos da edição limitada: “Peixinhos da horta e Rigatoni al pesto di piselli, Seitanas e linguini al coco e Lemone, tofu e alho-francês à Brás e Fusilli com pesto de brócolos e sementes, Soja à portuguesa e Linguini alla putanesca e Tofu à Gomes de Sá e Rigatoni alla norma”.

As propostas de edição limitada estão disponíveis todos os dias, entre as 12h00 e as 23h00, incluindo, sábados e domingos, e sujeitas ao stock existente.