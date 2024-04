O chef Jamie Oliver volta a desafiar os nossos dotes culinários com receitas saborosas, todas elas inspiradas na cozinha mediterrânica, preparadas com apenas cinco ingredientes. “Jamie Oliver: Refeições Mediterrânicas com 5 Ingredientes” tem estreia marcada para dia 13 de abril, às 18h00, no canal temático 24Kitchen.

Neste novo programa, Jamie volta a fazer a sua magia e cria receitas inteligentes, económicas e engenhosas. Não vão faltar ideias e dicas para colocar, todos os dias, comida original na mesa, sem que com isso passemos horas a cozinhar. As receitas de Jamie carregam um outro atributo, procuram ingredientes que não nos pesem na carteira.

No primeiro episódio, o chef britânico mostra-nos uma forma de cozinhar frango e uma deliciosa tarte com “a massa mais simples de sempre”, assim nos diz Jamie. No segundo episódio, o chef que a televisão consagrou prepara um assado descomplicado e a sua carbonara rápida, utilizando ingredientes que todas as pessoas têm na despensa.

O programa repete todos os sábados às 18h00.