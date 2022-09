Petiscos portugueses, vinhos e música no evento de inauguração da Praça Beato

Para assinalar a abertura, a Praça Beato organizou um evento aberto ao público para o próximo sábado, dia 24, entre as 12h00 e a 00h00, e que conta como convidados principais as fundadoras do Talho das Manas - o primeiro em Portugal a receber a certificação pela Associação Portuguesa de Celíacos – e os fundadores do projeto Sal & Cura, que em conjunto formam o projeto Fogo & Alma. O Fogo & Alma promete uma nova experiência de churrasco, inspirado no fogo de chão, onde serão servidas carnes de produtores nacionais, respeitando os princípios da economia circular e da prática regenerativa. Para abordar esta temática e inaugurar o Fórum da Praça, está agendada para o final da tarde uma Talk moderara por Marta Cerqueira, fundadora do projeto Peggada.

créditos: Praça Beato

Durante o evento, serão também servidos petiscos portugueses, tábuas de queijos e enchidos – nomeadamente presunto do produtor Rui Jerónimo (Feito no Zambujal) - as ostras do Sado da produtora Célia Rodrigues (Neptunpearl) e uma variedade de sandes de produtos regionais. Mas, como um evento é também sinónimo de festa e animação, a Praça convidou o trio de Jazz Luís Lelis e os Radio Safari, um duo formado pelo DJ Tiago Tocha e Octávio Salles que mistura elementos de percussão e saxofone.

Os dois Edifícios da Praça no Hub Criativo do Beato, onde outrora funcionaram a antiga Fábrica de Carnes e o antigo Edifício Administrativo e Oficina, vão abrir ao público e dar lugar a uma experiência de retalho alimentar e restauração, apostada nos produtos portugueses e nos seus produtores. A abertura será feita de forma faseada.

créditos: Praça Beato

Para já, será aberto o antigo Edifício Administrativo e Oficina, local que aloja uma zona dedicada à charcutaria e queijos artesanais - onde se pode adquirir uma seleção destes produtos e também provar várias tábuas selecionadas pela equipa da Praça; um espaço dedicado ao azeite português, com referências de norte a sul do país que incentivam à descoberta à prova; uma garrafeira dedicada ao terroir e cujos vinhos estão organizados por base rochosa; um bar de vinhos e cocktails de autor; uma mercearia com produtos artesanais e portugueses e ainda um Fórum, um espaço dedicado a eventos para dar voz aos produtores nacionais e à cultura.