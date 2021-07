Um total de 58 espaços de restauração do concelho de Setúbal juntam-se à Semana da Sardinha, durante a qual incluem nas ementas receitas em que este peixe da costa é o ingrediente dominante, com propostas arrojadas e criativas.

Um passeio interpretativo, no dia 6, às 10h00, e uma atividade relacionada com sardinhas, dirigida a crianças dos três aos oito anos, a 10 de julho, às 10h00, no Museu do Trabalho Michel Giacometti, integram a programação da semana gastronómica.

A iniciativa culmina no dia 11, às 11h00, no Mercado do Rio Azul, com uma degustação comentada pelo chefe de cozinha Mauro Loureiro, da Escola de Hotelaria e Turismo de Setúbal.

As atividades, de participação gratuita, embora com lotação limitada devido às regras sanitárias, têm inscrições a decorrer até ao dia 8 de julho pelo e-mail gape@mun-setubal.pt

A Semana da Sardinha é organizada pela Câmara Municipal, no âmbito da marca de promoção da gastronomia local “Setúbal Terra de Peixe”.