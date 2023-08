O projeto de António Maçanita e Filipe Rocha conseguiu o feito de ser a primeira adega dos Açores a receber esta distinção. A escolha é baseada na performance dos vinhos do Pico, que parecem ter impressionado o painel de provadores e críticos americanos.

De acordo com um comunicado do produtor de vinhos, a Azores Wine Company inaugurou, em julho de 2021, uma nova adega no Pico, o que lhe valeu destaque a nível internacional em publicações como Financial Times, New York Times, Monocle ou Forbes. No ano passado, o projeto de enoturismo foi distinguido com o Prémio Revelação do Guia Boa Cama, Boa Mesa, do Expresso, e este ano foi laureado com o prémio de “Melhor Enoturismo Sustentável”, pela APENO.

O evento de apresentação vai acontecer no dia 11 de outubro, em São Francisco, e além da Azores Wine Company, há mais motivos para Portugal sorrir. Blandy’s (Madeira), Casa da Passarella (Dão) e Luís Seabra (Douro) compõem o quarteto de nomeados nesta lista internacional para o ano de 2023.

“Sentimo-nos orgulhosos e honrados por sermos incluídos no “Top 100 Wineries of the Year”, podemos ler numa partilha na página oficial da adega Luís Seabra.

“Temos muito orgulho em partilhar que ficámos classificados, pela sexta vez, no ranking Top 100 Wineries of the World da Wine & Spirits Magazine. Este é mais um reconhecimento da excelência da marca Blandy’s e de todo o empenho, esforço e dedicação diários da nossa equipa, e não podíamos estar mais felizes por o ter recebido”, anunciou a Blandy’s nas suas redes sociais.