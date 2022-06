Sabemos que a expressão "patrão fora, dia santo na loja", é tudo menos um elogio. Mas, a ideia de que, sem supervisão, as coisas não ficam bem feitas não é o que se pretende aqui. Neste caso, os patrões do Malacopa Taco Bar, querem abrir o espaço, neste dia 20 de junho, dia de descanso do pessoal, para uma festa. E se os funcionários vão estar na festa, nada mais justo do que receberem a faturação desse dia. Pelo menos, foi o que estes patrões pensaram e querem concretizar.

“O sucesso que o Malacopa tem tido é consequência desta equipa entusiasta, fiel e disponível que conseguimos construir. Chegou a hora de tentar retribuir um pouco daquilo que nos tem dado”, explica Pedro Leitão, sócio do Malacopa, em comunicado.

Assim, se visitar o restaurante na Rua Amarela, em Cascais, faça conta de provar um dos vários cocktails, disponíveis até às últimas horas da noite, num dia que se pretende que fique na memória de todos os convidados. O patrão até pode sair de cena mas o Dj fica, a tequila também e as iguarias mexicanas do costume igualmente. Só sai quem manda e entra um novo patrão - os funcionários.

A festa tem início marcado para as 16h até hora do fecho, pelas ooh.