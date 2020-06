Conduzido por Andrea Dopico, a pasteleira que a revista "Forbes" considerou uma das jovens com maior projeção no panorama gastronómico internacional, neste especial do canal Casa e Cozinha, os espectadores vão aprender receitas confeccionadas com um dos ingredientes que conquistou o mundo, tais como soufflé de chocolate, brigadeiros, bolachas com pepitas de chocolate, brownies, torta de chocolate, pavlova recheada com creme de maracujá e chocolate branco, mousse de chocolate, selva negra e bolo guiness.

Na série “As Melhores Sobremesas do Mundo”, de onde foram retiradas estas nove receitas, Andrea Dopico ensina a preparar receitas míticas, históricas e fundamentais da pastelaria mundial, desde simples bolachas de chocolate, a sobremesas mais elaboradas como o famoso Saint Honoré ou a Linzer Torte, a mais antiga receita de tarte do mundo.

Nascida em Caracas, na Venezuela, mas com raízes espanholas, Andrea Dopico integrou a lista “30Under30” da "Forbes" em 2017, uma seleção que elege 30 jovens promessas europeias com maior projeção internacional. Em poucos anos, a pasteleira fez parte das cozinhas de figuras da gastronomia como Carme Ruscalleda, Jordi Cruz ou Paco Pérez.

O Casa e Cozinha é um canal de televisão por cabo especialmente dedicado a decoração, gastronomia, moda, beleza e lifestyle.