Louis Anjos é o mentor da cozinha do restaurante BonBon, casa algarvia que conta com uma estrela Michelin. Na sua filosofia de trabalho, procura dar primazia aos produtores locais e a sua cozinha é uma mistura entre a gastronomia tradicional com um toque contemporâneo.

É com este espírito de abordagem à cozinha que Louis Anjos aceitou o convite de Vítor Matos para o jantar no Salão Nobre do Vidago Palace Hotel. Uma noite que se iniciará às 20h30 (receção a partir das 19h45) e que conta, entre outros pratos, com Cherne num assado à portuguesa, Presa de porco ibérico, couve e nabo e Pudim, laranja cristalizada e presunto Bisâro (menu completo no final da notícia).

As harmonizações com vinhos estarão a cargo da Quinta dos Carvalhais.

Na 21ª edição, o “Passion Cuisine” é uma iniciativa do Vidago Palace Hotel, implementada pelo chefe de cozinha Vítor Matos que convida outros chefes nacionais para, em conjunto, confecionarem uma refeição.

O jantar orça os 125 euros por pessoa, com as reservas a poderem ser efetuadas aqui.

Ementa do jantar “Passion Cuisine”:

Louis Anjos

Toro de Atum/Gamba da costa/manjericão/dashi de tomate

Vinho: Quinta dos Carvalhais Encruzado

Cherne num assado à portuguesa

Vinho: Quinta do Carvalhais Branco Especial

"Memória de um cozido de Monchique"

Presa de porco ibérico/couve/nabo

Vinho: Quinta dos Carvalhais Reserva Tinto

Vítor Matos

"Salada de Bacalhau 2020"

Pimentos/cebolinha/gema de ovo

Fígado/azeitona/salsa/coentro

Vinho: Quinta dos Carvalhais Reserva Branco

"O Outono a chegar"

Borrego/abóbora Hokkaido/castanha

Especiarias/cogumelos/ervas

Vinho: Quinta dos Carvalhais Touriga Nacional

"À minha terra...Trás-os-Montes"

Pudim/laranja cristalizada/presunto Bisâro/amêndoa torrada/citrinos Pinheiro

Vinho: Quinta dos Carvalhais Colheita Tardia