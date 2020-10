Outubro é tradicionalmente o mês da Oktoberfest. A festa de Munique foi cancelada por conta da pandemia, no entanto, o período não passará em branco no Delirium Café Lisboa.

Em homenagem à cultura alemã, o bar do elefante cor-de-rosa terá, durante todo o mês de outubro, três das seis cervejas da festa da Bavária: Paulaner, Spaten e Löwenbrau.

créditos: Delirium Café Lisboa

Além das cervejas, a ementa contará com pratos inspirados na culinária da Alemanha, como o Eisbein (pernil de porco à moda alemã com salada de batatas e chucrute), a Weisswurst (salsicha branca alemã com chucrute roxo e salada de batatas), o Wiener Schnitzel (Panado de porco com salada coleslaw e batata wedges).

créditos: Delirium Café Lisboa

Para a sobremesa, ainda tem o Apfelstrudel (strudel de maçã com chantilly).

O Delirium Café Lisboa oferece aos seus clientes todas as medidas de segurança definidas pela DGS. As mesas foram espaçadas, o álcool em gel é disponibilizado para frequentadores e funcionários usam máscaras e luvas durante todo o tempo e lavam as mãos constantemente. Os menus e pagamentos são Contactless.