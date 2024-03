A Páscoa na alentejana Adega José de Sousa conta com um programa que inclui uma visita guiada às instalações. O produtor vinícola sediado em Reguengos de Monsaraz conta com duas adegas com estilos distintos. Enquanto os pais fazem a visita, para os mais pequenos está destinada uma caça dos ovos na sala de provas e terraço.

No final, os pais são convidados a desfrutar de uma prova de vinhos e os mais novos terão oportunidade de provar dois sumos, ambas acompanhadas com bolo finto (folar típico alentejano), biscoitos e queijos regionais.

A visita tem o preço por adulto de 15€, com as crianças (três aos 17 anos) a pagarem 10€. O preço família (dois adultos + duas crianças) orça os 45€.

As visitas obrigam a reserva com o mínimo de 72 horas de antecedência através do e-mail josedesousa@jmfonseca.pt ou do telefone 918 269 569.