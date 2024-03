Uma vez mais, a Ericeira partilha com os locais e visitantes um dos tesouros que nasce na sua costa: o ouriço do mar. Assim, logo no primeiro fim de semana do evento, a 16 de março, haverá uma oficina de ciência (10h00) no Piso 0 do Mercado Municipal da Ericeira – o palco de todo o evento – para dar a conhecer melhor este habitante de exterior agressivo mas interior delicado.

Será no piso 2 que nos dois sábados (16 e 23) e domingos (17 e 24), das 12h00 às 19h00, o seafood court estará aberto para provas de ouriço (assim como outras espécies marinhas), pop ups gastronómicos e showcooking com universidades, Docapesca, Ouriçaria Seafood e, entre outros chefs, Luís Brito, do A Ver Tavira (uma estrela Michelin) no dia 17; Paulo Alves, do Praia no Parque no dia 23; Habner Gomes do Mattë no dia 24, entre outros. Os ouriços serão apresentados em peças exclusivas Vista Alegre, no ano em que esta marca celebra 200 aniversários, e poderão ser acompanhados por vinhos e cervejas artesanais da região, graças à presença de produtores locais.

“O grande objetivo deste festival, já na sua 8.ª edição, sempre foi dar a conhecer a quem nos vista a ecologia e a versatilidade deste produto nobre, 'filho' do mar da Ericeira. Tanto os chefs presentes como os restaurantes que se associam ao evento provam, cada um com o seu estilo e técnica, como os ouriços podem fazer parte de tantas e surpreendentes propostas gastronómicas que se querem sustentáveis em toda a cadeia de valor alimentar: do mar e mariscador ao prato”, sublinha Nuno Nobre, fundador e curador do Festival Internacional do Ouriço do Mar.

Apesar do Mercado Municipal da Ericeira ser o epicentro do Festival Internacional do Ouriço-do-Mar, este também decorre fora do recinto. Vinte e sete restaurantes locais aderiram à iniciativa. Realizar-se-á também, no dia 20 de março, um jantar a quatro mãos – chef André Rebelo, do Jangada (restaurante onde se realiza o jantar) e chef Athanasios Kargatzidis (incluído no The World’s 50 Best Restaurants), do Costa Fria (restaurante localizado na Ericeira) – onde será homenageado o ciclo de vida do ouriço e com harmonização vínica exclusiva da Quinta da Boa Esperança.

Além-fronteiras, irá realizar-se a 25 de abril uma masterclass dedicada ao ouriço do mar na Le Cordon Bleu Madrid, protagonizada pela cientista e investigadora Sílvia Lourenço do MARE - Centro de Ciências do Mar e do Ambiente; Erwan Poudoulec, chef e diretor culinário da Le Cordon Bleu Madrid e Nuno Nobre, curador do projeto.