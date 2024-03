De Santarém a Sines, passando por Évora, Montemor, Estremoz, Beja, Reguengos de Monsaraz, Alter do Chão, Porto Covo, Montemor-o-Novo, Monforte e Melides, o Alentejo e Ribatejo Food Love Fest festeja-se em 17 restaurantes e mais de 50 chefs participantes. Cada chef/restaurante vai convidar mais dois ‘amigos’, para um almoço e/ou jantar a seis mãos.

O Food Love Fest não celebra apenas a gastronomia do Ribatejo e Alentejo, celebra também o talento da nova geração de cozinheiras e cozinheiros, lado a lado com chefs de topo. Todos, são desafiados a criar dezenas de pratos acompanhados pelos vinhos de ambas as regiões. Nomes como Ana Moura, Filipe Ramalho, Miguel Laffan, David Jesus, Michelle Marques, Joaquim Koerper, Francesco Ogliari, Gonçalo Queiroz, entre outros, participam na iniciativa.

O festival, promovido pela Entidade Regional de Turismo do Alentejo e do Ribatejo, com conceito e curadoria da Amuse Bouche, visa também promover o turismo gastronómico. A acontecer em vários dias e fins de semana ao longo do mês de março, o Food Love Fest convida a sair de casa, a explorar vilas, cidades e aldeias.

O convite é aberto ao público e o programa está detalhado aqui. Para participar, é necessário reservar diretamente com cada restaurante, e os preços também variam, sendo que o critério é o preço médio habitual de cada espaço.