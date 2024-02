O evento acontecerá na Cave de Vinhos do resort, a 8 metros de profundidade, onde tijolos de barro (alguns com mais de 150 anos, trazidos de ruínas do Egito, Áustria e Grécia) guardam uma coleção de 11.000 garrafas. No Dia da Mulher, as protagonistas da noite são Isa Pires, que já passou pelo Ocean e pelo Mizu Teppanyaki, e Anna Jørgensen, reconhecida como uma das “40 Jovens Líderes mais Promissores da Europa” pelo trabalho que desenvolve para uma produção sustentável e biológica, com impacto ambiental mínimo.

Em cinco momentos desenhado pela cozinheira, a enóloga casará vinhos Cortes de Cima, inspirados na essência feminina. O menu começa com Air-baguette com pata negra Grande Escolha 36 meses e Tartelete de caranguejo; segue-se a Seleção de pães artesanais, abacate fumado e manteiga com flor de sal, e as Amêijoas à Bulhão Pato, os Bolinhos de bacalhau com lima, os Peixinhos da horta com dip de tomate seco e o Salmão curado com pickles de nabo. Nos pratos principais haverá Vieira, couve-flor assada e baunilha, e Peito de pintada, cogumelos, espargos, favas de primavera e molho de trufa; a sobremesa será Rosa de laranja e, a 8 de março, irá descobrir-se com que vinhos casam estes pratos.

O jantar terá início às 19h00 e o menu de degustação e harmonização de vinhos tem o valor de 200€. A reserva pode ser feita através do e-mail fb@vilavitaparc.com ou no site do resort.