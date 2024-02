Porque em março se celebra, em Portugal, o mês da enguia nacional, o restaurante JNcQUOI Asia apresenta uma seleção de pratos de enguia confecionados de acordo com a gastronomia japonesa, oferecendo versões mais tradicionais, grelhadas com molho teriaky ou defumadas.

Assim, durante estes dias, o chef Mário Esteves apresenta um menu especial que complementa o menu habitual, e que dá a conhecer novas formas de degustar este ingrediente tão singular de acordo com a gastronomia nipónica.

No menu é possível encontrar cinco pratos: Niguiri Unagui (16€), Temaki Unagui com pimenta sansho (23€), Uramaki Unagui com abacate e sésamo (24€), Tamago de Enguia Fumada (Omolete Japonesa, enguia fumada e maionese de mentaiko por 28€) e Donburi de Unagui (Unagui sobre arroz, ovo, teriaky, pimenta sansho e sementes de sésamo por 38€).