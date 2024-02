Das 12h30 às 15h30, e sempre ao domingo, a magia da Terra do Nunca toma conta do Citrus Restaurante do Lisbon Marriott Hotel. As famílias com crianças podem usufruir de um brunch em ambiente mágico, inspirado num bosque encantado, acompanhado de animação. Uma proposta de refeição tardia nos meses de março e abril.

No que toca ao menu idealizado pelo chef Dominic Smart, este propõe uma seleção de pães e iogurtes, compotas, tábuas de queijos e de enchidos para além de saladas. Um entretém a antecipar os pratos principais: Carne de porco suculenta ao estilo clássico português; Caril assado de coco, tofu e couve; Filete de corvina com manteiga de pimenta verde; Raviolis Nero com molho de marisco, legumes da época e batatas assadas com sal marinho.

A tudo isto junta-se ainda o showcooking ao vivo, que inclui Ovos mexidos, Ovos estrelados em tostas, Ovos escalfados em pão torrado e Panquecas “encantadas” com uma variedade de coberturas.

A doçura deste dia é coroada com as sobremesas: Salada de fruta, frutas diversificadas, Bolo de café de sonho de amêndoa, Pão de banana com cobertura de queijo creme, Pudim de maçã com caramelo, Rolinhos de canela com glacé, Bolo de chocolate sem farinha, Cheesecake de iogurte com coco e manga sem glúten, Créme brulee e a fonte de chocolate.

Os mais pequenos podem desfrutar de uma estação própria (ex. Mini hambúrgueres, Esparguete à bolonhesa, Douradinhos de peixe e Seleção de croquetes; Ovos estrelados ou escalfados com tostas; iogurtes; panquecas) e brincar no imaginário da Terra do Nunca acompanhados por um monitor “Peter Pan” que se dedica inteiramente a entretê-los com pinturas, modelagem de balões, glitter e outras atividades de lazer.

O brunch tem um custo de 44€ por pessoa. (com bebidas incluídas: sumos de laranja, maçã e frutos vermelhos, smoothies: abacate, pera e espinafres; abacaxi e gengibre; café e chá). A refeição é gratuita para crianças até aos quatro anos. Entre os cinco e os 12 anos têm desconto de 50%.

É aconselhável reserva prévia através dos contactos: 217 235 400 ou e-mail lisbon@marriotthotels.com