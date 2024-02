Há Desassossego no bairro de Campo de Ourique e a culpa é de um restaurante

No Desassossego a oferta gastronómica baseia-se nos produtos nacionais e sazonais, designadamente da região Oeste, que protagonizam pratos de inspiração internacional. Estão disponíveis logo ao pequeno-almoço, com horário alargado, até às 12h00, desde a simples torrada, mas de queijo curado serrano e marmelada; ao substancial Croque Maria em pão brioche, com frango, tomate e mostarda; ou saborosas panquecas, a acompanhar com sumos naturais ou kombucha, por exemplo.

Os brunches são outro motivo para visitar o Desassossego até às 17h00. O menu contempla iguarias como Ovos Escandinavos, com salmão fumado; Hash Brown & frango piripíri; e o grande sucesso Shakshuka Maria, mix de batata-doce, espinafres, vegetais assados e dois ovos escalfados com molho de abóbora, coco e amendoim.

Ao longo do dia não faltam saladas, como a de quinoa e tofu – a carta do Desassossego é abrangente, apresentando alternativas para todos os gostos ou restrições alimentares – e pratos para dividir, como o Duo de couves assadas com bacon.

créditos: Desassossego

Bowls, nomeadamente o de Polvo algarvio & Wasabi e o best seller de Camarão salteado em alho; e hambúrgueres, incluindo o Barrosã D.O.P. Burguer, são outros grandes atrativos da carta.

Jantares estarão disponíveis já a partir do dia 29 de fevereiro com uma oferta onde pontuam os dois “favoritos de inverno”: Porco desfiado & queijo Serra da Estrela e Bacalhau Maria no Forno com pesto Maria e mini salada – ambos pensados para honrar Fernando Pessoa, que seria grande apreciador de queijos e de bacalhau, segundo um depoimento da sua irmã. E a homenagem ao escritor estende-se obviamente ao nome do restaurante, inspirando-se no seu “Livro do Desassossego”.

Desassossego Rua Coelho da Rocha n.º 18, Campo de Ourique, Lisboa Contactos: tel. 213 960 961

Vinhos nacionais e cervejas artesanais, designadamente Dois Corvos e A.M.O., integram a lista de bebidas para acompanhar a refeição ou, quem sabe, degustar num momento de descontração na esplanada ou no terraço. Melhor ainda será optar por um cocktail de assinatura, como o Smoky Beet Babaloo no qual mescal, licor de mel, lima e sumo de beterraba.

Este é o mais recente projeto do grupo Maria Food Hub, que conta agora com dois espaços na capital, o primeiro situado no bairro de Arroios, na Rua Maria Andrade 38, tel. 218 121 281.