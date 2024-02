O menu da noite de 28 de fevereiro será composto por quatro snacks e oito pratos, que combinarão os sabores característicos de cada projeto; dos dois países vizinhos chegarão à mesa influências, ingredientes, receitas e o conhecimento dos premiados cozinheiros.

Para esta colaboração, Neuner escolheu os seus favoritos dos menus que criou nos últimos dois anos, inspirados nas viagens que fez com a equipa, à descoberta das raízes gastronómicas portuguesas — em 2022, o tema era a Rota da Índia e refletia uma jornada que começou em Portugal, passou por África e culminou em Goa, na costa da Índia; no ano passado, o menu centrou-se nas Memórias do Brasil. Em março, o chef austríaco que, em 2007, se apaixonou pelo Algarve apresentará o novo menu para os próximos meses, inspirado na recente aventura que o levou por toda a Ásia em busca de influências portuguesas.

O Cocina Hermanos Torres abriu no final de 2017, pela mão dos gémeos catalães Sérgio e Javier Torres, em Barcelona. A lista de prémios e distinções já vai longa e inclui três estrelas no Guia Michelin, três Repsol — o mais importante guia gastronómico espanhol —, e uma estrela Michelin verde pelo trabalho em matéria de sustentabilidade. O OAD 2023 Top Restaurants atribuiu-lhes o 43.º lugar, e Javier e Sérgio Torres ocupam o 20.º lugar nos The Best Chef Awards 2023. Também entraram na prestigiada La Liste como primeira entrada, com um partilhado n.º 6.

O jantar tem o valor de 275€ (+175€ com harmonização vínica). As reservas podem ser feitas aqui ou através do telefone 282 310 184.