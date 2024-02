“Depois do primeiro jantar em que tivemos connosco o chef André Cruz, do restaurante Feitoria, a 4 de março (20h00) vamos ter outro chef de relevo do panorama gastronómico nacional. Com o chef Bertílio Gomes chegam sabores algarvios, e um menu com novas técnicas e inspirações, que permitem aos formandos alargar os seus horizontes no universo da cozinha portuguesa. Pretendemos continuar a promover estes momentos de partilha, dando a oportunidade aos nossos formandos de mostrar as suas capacidades, e de aprender com grandes nomes da nossa gastronomia”, afirma Nuno Bergonse, chef consultor e “padrinho” do projeto desde o seu início.

O chef Bertílio Gomes dedica-se à reinterpretação da gastronomia tradicional portuguesa, assumindo a comida como uma forma de cultura e expressão de identidade. A ligação à terra e ao sul de Portugal marcam a sua vida e a sua cozinha, caracterizada pela valorização de ingredientes por vezes esquecidos pela alta cozinha, como o lingueirão ou o carapau, presentes no menu deste jantar, mas muitos outros também, como o pau-roxo, a salicórnia ou o feijão carito. Em 2019 inaugurou a Taberna Albricoque, junto da estação de Santa Apolónia, em Lisboa.

Este segundo jantar no espaço É Uma Mesa (Rua Rio Cávado, n.º 3, em Lisboa) leva à mesa sabores intensos num menu criado em conjunto com o chef Nuno Bergonse e os formandos da Associação Crescer.

Da ementa consta, na entrada, Tártaro de Carapau com figos secos, amêndoas e Pickles de algas (Bertílio Gomes). O prato do mar apresenta Xerém com lingueirão (Bertílio Gomes). Já o prato de carne consta de Folhado de pato com cogumelos, tabouleh de lentilhas e frutos secos caramelizados (Crescer). Finalmente, a sobremesa destaca a Tapioca cremosa com manga, gelado de coco e crumble de gengibre (Crescer).

O valor por pessoa é de 40€ sem bebidas, e com vinho incluído o valor é de 50€ por pessoa. As reservas podem ser feitas por telefone, através do 924 762 469, ou por email, para reservaseumconvite@crescer.org

É no número 3 da Rua Rio Cávado, no Bairro Padre Cruz, em Lisboa, que o É Uma Mesa, projeto de empreendedorismo social da Associação Crescer nasceu, em 2022, com o objetivo de dar formação e criar oportunidades de emprego a pessoas em situação vulnerável, na área da restauração.