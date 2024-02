Pica-pau lança menu “petisqueiro” para comer ao balcão

Ora sentado, ora em pé, quem quiser uma refeição num registo mais rápido e informal, ou simplesmente aproveitar para picar algo enquanto espera por mesa, tem a partir deste mês de fevereiro um menu especial de petiscos, que vai desde os salgados fritos na hora, às saladinhas frescas, ao camarão da costa e aos queijos e enchidos, que piscam o olho a quem entra, numa nova vitrine montada no balcão. Rissóis de leitão, Pastéis de bacalhau, saladas de Polvo e de Orelha ou Paiola do cachaço de porco alentejano são algumas das opções do menu “Petisqueiro”.

Também na carta principal há algumas novidades, com saídas e entradas de pratos e petiscos. Caldo verde, Atum de escabeche, Camarão da costa, Arroz de cogumelos, Carne de porco à alentejana e Açorda de gambas são os novos sabores no menu, que continua a apelar ao Prato do Dia como opção rápida. No capítulo das sobremesas, surgem a Pera bêbada com ovos moles e nozes caramelizadas e o Requeijão com doce de abóbora.

Chef Luís Gaspar. créditos: Divulgação

No mês de março, inaugurará também no restaurante uma pequena loja que dará palco aos produtos tradicionais portugueses “de pequenos produtores que não estão massificados, com quem temos relações muito estabelecidas, e que possam trazer o ADN da portugalidade aos nossos clientes, algo que faz parte da identidade do Pica-Pau deste o início”, explica o chef Luís Gaspar, que lidera a cozinha deste restaurante lisboeta desde a sua abertura.

Pica-Pau Morada: Rua da Escola Politécnica, nº27, 1250-009 Lisboa Horário: De segunda a quinta, das 12h às 16h e das 19h às 0h00, sexta, sábado e vésperas de feriado, das 12h à 1h e domingos e feriados das 12h às 0h00. Site: restaurantepicapau.pt Telefone: +351 212 698 509 Mail: picapau@restaurantepicapau.pt

Para levar para casa estarão disponíveis produtos que há em qualquer despensa portuguesa, como o Azeite (500ml - 19,50€), a Flor de Sal (70g - 16,00 €), a Ginjinha (4,50€) e três opções de conserva: Ovas de Sardinha (18,50€), Sardinha s/Pele e s/Espinha (7,00€) e Filete de Cavala (5,00€), tendo o pack com as três o valor de 29,50€.