Jorge Santos, com mais de duas décadas de experiência na restauração, e Bernardo Santos, que abandonou a gestão para seguir a sua paixão pela gastronomia, unem esforços para criar um espaço com um design a refletir a fusão entre o tradicional e o contemporâneo. Destaca-se a grande pedra à entrada do restaurante que funciona como uma mesa de bar. Com uma esplanada, adornada com uma árvore central e uma variedade de plantas exuberantes, o restaurante convida os clientes a desfrutarem de momentos de convívio e descontração no centro de Lisboa.

Não obstante Jorge Santos assumir a cozinha, não existe um chef específico no Descalabro. Para Bernardo “No Descalabro, não existem hierarquias na cozinha. Todos são chefs”, uma decisão tomada pelos fundadores, contribuindo com a sua criatividade e paixão para dar vida ao menu diversificado.

créditos: Descalabro

O menu, elaborado por Jorge, Bernardo e toda a equipa, apresenta uma seleção de pratos que celebram os sabores de Portugal, com um toque de inovação.

Destaque para a Trouxinha de rabo de boi (4€) e o Carpaccio de camarão ajillo com pinhões (10€) como entradas, assim como o Polvo com creme de chouriço (12€) e os Espargos grelhados (9€). Como prato principal, onde a carne é a grande protagonista, saliente-se o Entrecôte com puré de batata e alho-francês com molho bordalês (24€) e as Plumas com legumes grelhados (18€).

Descalabro Contacto: tel. 926 402 165 R. de Santa Marta n.º 45 B, Lisboa

Nas sobremesas o destaque recai no Pudim Abade de priscos com caramelo salgado (6€) e na Mosse de chocolate com gel de framboesa e crocante de amendoim e chocapic (6€).

Além disso, o Descalabro oferece um menu de almoço rotativo, com o preço de 18€ (entrada ou sobremesa, prato principal, bebida e café).