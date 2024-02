Rodrigo Martins é um produtor da indústria vinícola nacional que, não só faz os vinhos do seu próprio projeto Espera, como também é consultor de outros projetos em Portugal.

A Espera Wines está sediada em Alcobaça, numa região dominada por solos de calcário rico em argila, que Rodrigo aproveita ao máximo nas suas vinhas. Os cinco hectares que cultiva privilegiam as castas autóctones e uma agricultura biológica. "Vinhas saudáveis produzem frutos saudáveis", uma frase simples que partilhou uma vez durante um almoço e uma visita à adega com Samuel Garas, Wine Director do grupo Independente e o anfitrião do jantar.

Não há um estilo pré-definido para os vinhos Espera, pois Rodrigo prefere “ouvir” e agir de acordo com o que a colheita, o clima e o ano estão a tentar comunicar-lhe.

No decorrer do jantar a 1 de março no Bica-San (Rua de São Paulo, n.º 93, em Lisboa) será o próprio Rodrigo Martins a servir os seus vinhos juntamente com o menu criado pelo chef Bruno Antunes: Arroz de cremoso de shiitake, cogumelo ostra grelhado e cebolinho e Rosbife fumado, molho de gengibre e sésamo.

“Não há menu fixo, as escolhas serão feitas à carta”, informa a equipa do Bica-San. A reserva pode fazer-se no site do restaurante ou pelo telefone 912 302 197.