A organização d’ O Tejo a Copo introduz, a cada ano, novidades, com vista a capitalizar a experiência dos visitantes. A edição deste ano estreia-se com horário alargado, embora a manhã seja de acesso exclusivo a profissionais do setor. Entre as 11h00 e as 13h00, o Convento de São Francisco vai estar reservado a produtores de vinho da região, a representantes de restaurantes, garrafeiras, lojas de vinhos e media. Neste horário, a entrada é feita mediante acreditação, conseguida por convite; pedido de inscrição, feita até dia 20 de março, para o e-mail rota@vinhosdotejo.pt ; ou apresentação de comprovativo profissional à chegada do evento.

Entre as 15h00 e as 20h30 as portas abrem-se ao público. A entrada no Tejo a Copo 2024 é livre, mas o acesso à degustação dos vinhos implica a compra do copo do evento, no valor de 5€.

Como é habitual, do programa do Tejo a Copo 2024 fazem parte três provas de vinhos, comentadas pelo sommelier, consultor e embaixador dos Vinhos do Tejo Rodolfo Tristão – que este ano terá um convidado extra, ainda por revelar. A inscrição é gratuita e feita no local. A edição deste ano volta a ter uma loja de vinhos dedicada aos 26 produtores presentes no Tejo a Copo. Assegurada pela Rota dos Vinhos do Tejo, vai ter dois vinhos de cada produtor, à venda por preços especiais, oferta de saco de pano na compra de duas ou mais garrafas e portes de envio gratuitos, quando para Portugal Continental e na compra de seis ou mais garrafas. Para se aceder a estas condições, a compra tem de ser feita durante o evento. Os interessados podem optar por receber os vinhos na morada que indicarem.

Nem só de vinho se faz o Tejo a Copo e nesta edição de 2024 os restaurantes convidados são o Pátio da Graça e o Tascá, ambos escalabitanos. Com presença dentro dos claustros, junto à mostra dos vinhos, a oferta gastronómica vai ser feita de seis petiscos, no total, à venda por 6€ a unidade. A animação musical continua garantida, com banda ao vivo e DJ.