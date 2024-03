O brunch à la carte no BAHR & Terrace conta, no período da Páscoa, com uma sugestão alusiva à época que se junta às opções de pratos principais como o Bacalhau à Brás com salada verde ou o Arroz de pato malandrinho, chouriço e laranja. A ementa inclui ainda os tradicionais Ovos Benedict, a Sanduíche de sapateira em brioche com agrião e malagueta, entre outras opções.

Oferta tradicional entre padrinhos e afilhados, e doce obrigatório da Páscoa, também o folar ganha protagonismo, por estes dias, na pastelaria boutique do Bairro Alto Hotel. Vendido individualmente (2,5€) ou em formato familiar (12€), está disponível entre 17 e 31 de março. À semelhança de toda a doçaria com palco próprio nos diferentes espaços gastronómicos do hotel, também o folar é desenvolvido pela chef pasteleira Maria Ramos.

“Além de poder ser adquirido na Pastelaria do Bairro Alto Hotel, o Folar está também disponível mediante encomenda com 48 horas de antecedência”, informa a equipa daquela unidade hoteleira que acrescenta que as encomendas podem ser efetuadas através do e-mail pastelaria@bairroaltohotel.com ou pelo telefone 213 408 262.