É com um menu de brunch que o InterContinental Lisbon recebe os pais. A 17 de março, aquele espaço estará decorado de acordo com o tema, o Dia do Pai. O “Super-Brunch”, como é chamado, inclui animação, com um posto de pinturas faciais onde cada um se transformará no seu herói favorito.

Os fãs de chocolate podem contar com o Cheesecake de Oreo e as Cookies de chocolate e alperce, já quem prefere a tradição, poderá optar pelo Pudim Abade de Priscos e a “Ópera Tradicional”. Para os que precisam de ganhar força, têm ao seu dispor Bombocas de manga ou lima e iogurte grego com ananás marinado e gel de limão e tomilho.

Como num brunch não podem faltar os elementos salgados, o chef preparou uma Super sanduíche com pulled smoked bbq porc cheeks em bolo lêvedo, maionese de tomilho, limão, trufa e cornichons e ainda uma opção vegetariana, um Green veggie wrap de espinafres, abóbora assada, pimentos padrón e molho tzaziki. Os ovos têm um twist e chegam ao menu em duas opções de Ovos double Benedict. Será ainda possível contar com uma live station de panquecas, crepes e waffles e a sua panóplia de molhos e topping à escolha. Os mais pequenos podem divertir-se com os vários jogos da Nintendo Switch, na Playing Corner e ainda com um animador que promete momentos de diversão.

O “Super-Brunch” decorre das 12h00 às 16h00. O menu tem o valor de 48€ por pessoa, com estacionamento incluído e no qual as crianças até aos 12 anos (inclusive) têm um desconto de 50%. As reservas podem ser efetuadas através de telefone 213 818 700 ou do e-mail lisha.reception@ihg.com