Bar de cocktails Monkey Mash celebra 5 anos com nomes internacionais

“Tem sido muito bom ver o Monkey crescer e ao longo destes cinco anos conquistar o seu espaço na cidade. Será sempre um irmão do Red Frog, mas tem uma identidade muito própria, e lado a lado os dois projetos têm seguido o seu caminho, de que muito nos orgulhamos”, refere Emanuel Minez. “Agora é tempo de celebrar e de pensar nos próximos cinco anos, sempre com os olhos postos na inovação e sustentabilidade, que são os pilares do nosso Monkey!”, acrescenta.

O Monkey Mash abriu em 2019, no número 66B da Praça da Alegria, com um conceito de modernidade tropical, com a criação do primeiro Lab bar na Península Ibérica com uma componente tecnológica muito avançada, conjugando a arte com algumas ‘macacadas’, num só espaço. A inspiração principal são os climas tropicais. Atrás do balcão, o foco são os destilados de cana-de-açúcar e agave, não esquecendo as bebidas exóticas, tendo por base os destilados de países onde existem macacos, combinados com bebidas de origem nas mais diversas zonas do sul do planeta.

créditos: Divulgação

“Nestas três noites, a 11, 12 e 13 de março, vamos festejar, juntando amigos e colegas de várias partes do mundo. Vão ser três dias em festa, com o melhor da mixologia internacional, em que além de celebrar os cinco anos do Monkey Mash, queremos que sejam momentos de partilha de experiências, troca de ideias, e o início do trilho dos próximos anos. Os nossos convidados são excelentes profissionais que vão trazer o que de melhor se faz no mundo dos cocktails, vão ser três noites de celebração deste mundo, que tem vindo a crescer ano após ano, com clientes cada vez mais interessados e curiosos por esta arte, como profissionais a apostar no setor, a investir mais na tecnologia e inovação, com maior preocupação ambiental e, desta forma, a contribuir para o crescimento do setor”, afirma o bartender Paulo Gomes.

O calendário de presenças internacionais no Monkey Mash é o seguinte:

11 de março – 22h00

Moebius, Milão - Itália

Bar in front of The Bar, Atenas - Grécia

12 de março – 22h

Svane, Oslo - Noruega

Nouvelle Vague, Tirana- Albânia

13 de março – 22h

Bar Nouveau, Paris - França

Handshake, Cidade do México - México