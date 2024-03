Páscoa no Porto com almoço familiar, visita à cidade e convite ao alojamento

A Páscoa é uma das épocas do ano em que se privilegia o convívio à volta da mesa, o descanso e os momentos em família. O Renaissance Porto Lapa Hotel apresenta uma experiência que junta o alojamento, a gastronomia, o turismo e ideias para entreter os mais pequenos.

No domingo de Páscoa, 31 de março, o almoço é servido no restaurante em formato buffet com o menu assinado pelo chef Duarte Batista. Uma refeição que inclui uma seleção de queijos e enchidos, ovos verdes, peixinhos da horta, cabrito assado, acompanhado por batatas assadas e grelos salteados, e bacalhau à lagareiro. A massa fregola com molho de cogumelos e ovo cozinhado a baixa temperatura é a escolha indicada para os vegetarianos. Os mais pequenos também terão um lugar à mesa: mini hambúrgueres, esparguete à bolonhesa, panquecas e lollipops fazem parte do menu do Kids Corner. No que respeita às sobremesas, destaque para o

Pão de ló de Margaride, o Arroz-doce com frutos secos e licor Beirão, o Bolo ninho de Páscoa ou os ovos recheados com vários tipos e texturas de chocolate.

créditos: Divulgação

O almoço de Páscoa no Renaissance Porto Lapa Hotel acontece entre as 13h00 e as 16h00, tem o preço de 55€ por pessoa (com água, soft drinks, uma seleção de vinhos e café incluídos). As crianças até aos quatro anos podem usufruir da experiência de forma gratuita, as crianças dos cinco aos 12 anos têm um desconto de 50%. Durante o buffet, as crianças até aos 12 anos podem divertir-se no Kids Fun Club, uma zona inteiramente dedicada à animação dos mais novos, com insufláveis, pinturas faciais e caça aos ovos como atividades. As reservas fazem-se através do e-mail events@renaissanceportolapa.com ou do contacto telefónico +229 769 810.

O hotel situado no coração da cidade do Porto oferece um programa especial de duas noites, válido entre os dias 29 e 31 de março, com direito a ovos e coelhos de chocolate recheados de guloseimas como mimos de boas-vindas. Durante a passagem pelo hotel é ainda possível usufruir da iniciativa “Discover the Unexpected”, um wallking tour pela cidade, orientada pela equipa de Navigators do Renaissance Porto Lapa Hotel, conhecedores dos pontos turísticos e históricos do Porto.

A experiência Renaissance Porto Lapa Hotel para esta Páscoa tem o valor de 530€ (válido por duas noites), e as reservas realizam-se através do e-mail res.agent@renaissanceportolapa.com ou do contacto telefónico 229 769 810.