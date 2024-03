A iniciativa “Como em Casa” nasceu em outubro de 2023 e tem proporcionado viagens pelos saberes e sabores locais da região onde cada Octant Hotel se localiza. O Octant Vila Monte, localizado em Moncaparacho, recebe a 23 de março três cozinheiras locais para apresentarem os saberes e sabores da região. D. Matilde Zica, D. Dina Martins e D. Rosa Ferreira, naturais do Algarve, foram aprendendo a arte da cozinha sozinhas, em casa ou nos vários empregos que foram tendo ao longo dos anos. Levam ao restaurante À Terra, os sabores algarvios centenários e os pratos mais apreciados da região.

O Xerém, um dos pratos mais conhecidos da costa algarvia, chega à mesa com conquilhas e marisco, e os Biqueirões albardados, uma especialidade da região de Olhão, serão as entradas deste almoço. Os pratos principais, a Galinha com grão e a Caldeirada de pata roxa com milho, vão ser a ode à terra e ao mar algarvio.

Para finalizar, as cozinheiras fazem as honras da casa levando à mesa sobremesas tipicamente algarvias, enquanto conversam com os convidados sobre os segredos das iguarias deste almoço. Torta de laranja do algarve, uma verdadeira exaltação do produto mais conhecido da região e Dom Rodrigo, uma sobremesa de ovos e amêndoa, que obteve o seu nome em homenagem a um ilustre membro do clero da região de Tavira.

A refeição tem o custo de 55€ por pessoa, com bebidas incluídas. As reservas podem fazer-se através do e-mail reservations-vilamonte@octanthotels.com ou do site da unidade hoteleira.

As próximas edições do “Como em Casa” já têm datas marcadas: no Octant Furnas no dia 20 de abril e no Octant Ponta Delgada no dia 1 de junho, sempre com cozinheiros de cada uma das regiões em que o hotel se localiza.