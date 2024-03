No dia 12 de março, o fotógrafo João Maria Catarino apresentará as paisagens e a cultura rica do Vietname através das suas lentes que capturaram a essência do país. Os clientes do SOI terão a oportunidade de mergulhar na beleza e diversidade deste país asiático por meio das histórias contadas em cada fotografia.

Além da exposição fotográfica, o SOI oferecerá um menu criado para o mês de março, inspirado na história e na culinária do Vietname.

Tradicional do Sul do Vietname, a Picanha Pastrami and Brisket Bun Bo Hue é um prato com camadas de sabor que conta com um caldo rico e aromático de carne com pastrami, brisket, especiarias, citronela, sambal e pimentas vietnamitas.

O Shrimp Goi Cuon with Fermented Chilli Sauce and Peanuts substitui o bilhete de avião e transporta-nos até às ruas Ho Chi Minh com um camarão, pancetta, papaia verde e molho sate de amendoim envolvidos em papel de arroz.

Sisho and Pork Tacos with Oyster é o prato que interpreta a cozinha das montanhas de Sa Pa através das folhas sisho com ervas aromáticas, plumas de porco marinadas em pasta de camarão fermentada, citronela e ostras com molho sate.

O Pork Belly Bánh Mi conta a história da sanduiche Bánh Mi, que surgiu na era colonial francesa quando os vietnamitas rechearam o pão baguete francês com ingredientes locais. Uma sanduíche de barriga de porco, pate com pimenta verde, picles, ervas aromáticas e sambal.

Durante a inauguração da exposição fotográfica de João Maria Catarino, o menu especial vai ser servido numa versão de finger food. Também o Ban Xeo, crepes vietnamitas com ceviche de camarão irão ser servidos.

SOI - Asian Street Food Rua da Moeda n.º 1C, Lisboa Contactos: tel. 912 895 391

Segundo Maurício Vale, chef Executivo do SOI, "Queremos proporcionar aos nossos clientes uma experiência gastronómica inesquecível, através da combinação de sabores, texturas e aromas que caracterizam a cozinha vietnamita. Esperamos que este menu especial seja uma homenagem à beleza e diversidade deste fascinante país asiático”.