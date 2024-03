Numa homenagem à gastronomia alentejana, rica em sabores e temperos apurados, o almoço no Hilton Garden Inn Évora (Tv. João Rosa), servido em formato buffet, apresenta pratos de conforto. Nas entradas, reinam as receitas tradicionais, como a tarte de farinheira, as bolinhas de borrego ou a tiborna de tomate com presunto.

Para abrir o apetite, sugere-se uma sopa típica da região, feita à base de tomate, pimentos e enchidos, ou uma seleção de saladas frescas e coloridas, onde o polvo, o grão, o bacalhau, os coentros e a cabeça de xara são alguns dos ingredientes protagonistas.

Nas opções de pratos quentes, mais compostos e robustos, há Ensopado de borrego e Polvo assado, que podem ser acompanhados de batata assada e legumes salteados. O Arroz de enchidos evoca a cozinha de outros tempos, já a opção vegetariana recai numa Lasanha de legumes. Na área dedicada ao showcooking, é possível assistir-se à confeção do tradicional Cabrito assado trinchado, um dos pratos obrigatórios desta época festiva.

Para terminar a refeição, não faltará o Folar, as Queijadas de Évora, o Roll cake de limão e amêndoa, o Cheesecake de cenoura ou a gulosa tarte de chocolate.

O almoço a 31 de março é acompanhado de uma seleção de vinhos da região.

O buffet especial de Páscoa do Hilton Garden Inn Évora tem início marcado para as 13h00 e o custo de 40€ por pessoa, com seleção de vinhos e bebidas incluída. As crianças dos seis aos 12 anos beneficiam de uma redução de 50% no valor do menu. As reservas para o evento podem ser feitas através do email info@hgievora.com ou por telefone 266 248 840.