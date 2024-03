Em Amarante há um Pobre Tolo a servir cozinha com sabor regional

A nova carta do Pobre Tolo foi desenhada pelos chefs Rita e Avelino Ferreira. O espaço apto a acomodar perto de uma centena de comensais, distribui-se entre galeria, bar e esplanada. Após a reabertura, o restaurante passa a integrar o grupo The President, liderado por um emigrante amarantino radicado na Suíça, Júlio Silva. Naquele país, o empresário detém o restaurante Büener.

Em terras lusas, o Pobre Tolo apresenta uma ementa que destaca pratos em torno dos ovos, das pastas, risotos, peixes, sem que falte o tão amado bacalhau, assim como a garoupa ou o tamboril. Às opções de carne, que vão desde a vitela de comer à colher ao naco de boi, à bochecha de porco preto ou ao tomahauk, são várias as conjugações com ingredientes locais e sabores do mundo. Nas sobremesas, os doces regionais têm lugar de destaque, mas não faltam propostas variadas, do mais tradicional ao mais vanguardista, pensadas para surpreender o paladar.

créditos: Divulgação

Não foi esquecida uma carta de petiscos para partilhar a qualquer hora do dia, a que se soma uma carta de vinhos portugueses selecionados para representar as várias Regiões Demarcadas, com especial destaque para os Vinhos Verdes da sub-região de Amarante.

Pobre Tolo Avenida General Silveira, n.º 169 – Cepelos, Amarante Contactos: tel. 917 708 135; e-mail reservas@pobretolo.pt

“O restaurante Pobre Tolo sempre foi uma referência em Amarante e era um sonho antigo gerir este espaço e transformá-lo de forma a mostrar o melhor da gastronomia regional a par das novas tendências. Obviamente, há uma forte aposta na diversidade de vinhos presentes, uma vez que Portugal é um país muito rico na produção de vinhos de excelência e o Pobre Tolo é um espaço que pretende promover e dignificar o que de melhor se faz em Portugal”, destaca Júlio da Silva.