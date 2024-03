É com vista para um extenso jardim pontuado de flora tropical que o Citrus Restaurante recebe todos os pais e familiares para uma jornada gastronómica em homenagem à figura paterna. Ao menu concebido pelo chef Dominic Smart junta-se um sorteio especial (El Corte Ingles, Watx, Galeria Trema), assim como música ao vivo na voz de uma intérprete.

O menu dos almoços a 17 e 24 de março (12h30 às 15h30) é composto por um buffet frio e quente, com sobremesas e cocktail. A refeição inicia-se com entradas como Tábuas de queijo e de enchidos. Como prato principal, opções como Caril assado de coco, tofu e couve; Raviolis Nero com molho de marisco entre outros. A isto junta-se o showcooking ao vivo, que inclui os Ovos mexidos, Ovos estrelados em tostas, Ovos escalfados em pão torrado e panquecas com diversas coberturas.

Há ainda as opções de sobremesa: Espetada de fruta, Fonte de chocolate, Bolo de café de sonho de amêndoa, Pão de banana com cobertura de queijo creme, Pudim de maçã com caramelo e Rolinhos de canela com glacé e panquecas.

O almoço tem um custo de 44€ por pessoa (com bebidas incluídas: sumos de laranja, maçã e frutos vermelhos, smoothies: abacate, pera e espinafres; abacaxi e gengibre; café e chá). A refeição é gratuita para crianças até aos quatro anos. Entre os cinco e os 12 anos têm desconto de 50%.

A reserva faz-se através do telefone 217 235 400 ou pelo e-mail sara.matias@marriotthotels.com