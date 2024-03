Como não pode faltar numa girls night um menu à altura de grandes mulheres, o chef Eddy Mello preparou uma ementa especial. A noite começa com entradas como Burrata de bufala trufada com presunto de Parma e figos frescos, azeite de manjericão tailandês e bagas de goji bio, seguido do prato principal Lombo de garoupa, cremoso de tupinambur, foie gras, pico de galo mediterrâneo, crumble de leite de amêndoa e griottes. Para terminar com um momento doce poderá contar com um Bolo royal de chocolate, cremoso de pistachio e sorbet de morango e gengibre.

A noite não termina ante do cocktail de oferta no Uptown Bar para que a animação perdure.

O jantar orça os 60€ por pessoa, com vinho tinto e branco seleção InterContinental incluído. As reservas podem ser efetuadas através do telefone 213 818 700 ou pelo e-mail lisha.reception@ihg.com