O restaurante Sophia–Natural Italiana apresentou recentemente uma nova opção para os amantes das massas caseiras e frescas, confecionadas diariamente. O “Menu della Nonna”, assenta nas receitas tradicionais da família de Sophia, proprietária do restaurante. Esta pausa para almoçar ou jantar começa com o couvert de Focaccia de batata com burrata trufada. Seguem-se os novos Tortellonis de ricotta com pistáchio e o Cacio Pepe trufado com cogumelos, ambos elaborados com massas artesanais preparadas todos os dias no restaurante.

Para terminar as opções salgadas, o Risotto de camarão apresenta-se à mesa. A grande especialidade de Sophia não podia ficar de parte e o Tiramisu assume o momento final desta experiência gastronómica.

A refeição orça os 30€ por pessoa. As reservas podem fazer-se no site do restaurante ou pelo telefone 210 499 710.