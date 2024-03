A iniciativa arranca já esta terça-feira, 5 de março, com a sommelier Diana Peixoto, nomeada para "Escanção do Ano", na edição de 2024 da “Revista de Vinhos” e vem do restaurante Pepe Vieira, em Pontevedra (Espanha), com duas estrelas Michelin e uma estrela Verde.

Segue-se a Teresa Barbosa, no dia 6 de março, sommelier e também produtora de vinhos em Rio Maior, conhecidos pela sua consistência e consciência ambiental. Diretamente da Sala de Corte, vem a Maria Barbosa, de origem brasileira, uma promessa no universo dos vinhos, e vai estar no Alma a 7 de março.

Dia 8 de março, Priscila Haddad, uma referência nacional, é neste momento, sommelier do WOW, no Porto. Esta iniciativa fecha a 9 de março, com a jovem sommelier Maria Miranda, da equipa do Rocco, recentemente premiada na “Revista de Vinhos” na categoria de “Serviço de Vinhos do Ano”.

As reservas podem fazer-se através do telefone 213 470 650 ou pelo e-mail alma@almalisboa.pt