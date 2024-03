E os melhores vinhos do ano são...Prémios “Grandes Escolhas” foram revelados

Dos 30 melhores vinhos portugueses, entre todas as regiões e todas as categorias, de acordo com a redação da “Grandes Escolhas”, foram distinguidos o Murganheira Assemblage Távora-Varosa Espumante Grande Reserva branco 2006, na categoria de Melhor Espumante, Bacalhôa 1931 Vinhas Velhas Bairrada Clássico Bical branco 202, como Melhor Vinho Branco, Quanta Terra Phenomena Regional Duriense Pinot Noir Rosé 2022, o Melhor Vinho Rosé, Quinta do Crasto Vinha Maria Teresa Douro tinto 2019, na categoria de Melhor Vinho Tinto, e a distinção de Melhor Vinho Fortificado foi para o Dalva Porto Tawny 50 anos.

Ainda durante a cerimónia, foram atribuídos os 20 Troféus Grandes Escolhas, nas diversas categorias: Restaurante Cozinha Tradicional Portuguesa 2023 – Três Pipos, Tonda, Tondela; Restaurante Cozinha do Mundo 2023 – Soão – Taberna Asiática, Lisboa; Restaurante 2023 – Pedro Lemos, Porto; Sommelier 2023 – Filipe Wang; Prémio David Lopes Ramos 2023 – Isabel Drumond Braga; Loja Gourmet 2023 – Comida Independente; Garrafeira 2023 – Garrafeira Imperial, Lisboa; Wine Bar 2023 – Mind The Glass, Porto; Enoturismo 2023 – Algarve Wine Tourism; Organização Vitivinícola 2023 – Wine in Moderation; Viticultura 2023 – Álvaro Martinho Lopes; Adega Cooperativa 2023 – Adega Cooperativa de Ponte de Lima; Produtor Revelação 2023 – (Ex-Aequo) Dominio do Açor, Dão e Herdade da Cardeira, Alentejo; Produtor 2023 – Menin Wine Company; Empresa Vinhos Generosos 2023 – Barbeito; Empresa 2023 – Fundação Eugénio de Almeida; Prémio Singularidade 2023 – Baías e Enseadas, Colares; Enólogo Vinhos Generosos 2023 – Manuel Henrique Silva (Rozès); Enólogo 2023 – Francisco Antunes (Grupo Bacalhôa); e Senhor/a do Vinho 2023 – António Soares Franco.

“Os ‘Prémios Grandes Escolhas’ são já uma referência no setor vitivinícola e gastronómico. Os vinhos distinguidos como TOP 30 são os melhores entre os melhores, entre todas as regiões e todas as categorias. Por outro lado, os ‘Troféus Grandes Escolhas’, também muito relevantes, são o reconhecimento de personalidades, organizações, empresas, instituições e profissionais que, na opinião da equipa editorial da ‘Grandes Escolhas’, mais se distinguiram no ano anterior”, referiu João Geirinhas, diretor de negócio da revista “Grandes Escolhas”.

Luís Lopes, diretor da referida publicação acrescentou que “é com enorme prazer e orgulho que reunimos, mais uma vez, figuras ilustres do mundo dos vinhos e da restauração/gastronomia, que são a prova viva do que de bom se produz e faz nestes setores no nosso país. Poder premiar os melhores de 2023 entre produtores de vinho, chefs de cozinha, enólogos, viticólogos, sommeliers, comerciais, proprietários de restaurantes e outros profissionais da área, continua a ser o grande foco e objetivo desta nossa iniciativa. É sempre desafiante eleger os melhores, tendo em conta a excelência do que temos em Portugal na área vitivinícola e gastronómica”.

Para além dos prémios já referidos, foram ainda anunciados os “Melhores Vinhos” por região, num total de 270 vinhos.

Os “Prémios Grandes Escolhas”, organizados pela revista “Grandes Escolhas”, vão na sua sétima edição com a atual equipa, e podem ser vistos ou revistos online no site da “Grandes Escolhas”.

A gala que distingue e premeia os melhores vinhos, bem como empresas, profissionais e instituições na área de vinhos e gastronomia, em Portugal, contou com mais de 830 convidados, que se reuniram no Centro de Congressos do Estoril para uma noite dedicada aos Melhores do Ano.

Os melhores vinhos do ano

Melhor Vinho Espumante

Murganheira Assemblage Távora-Varosa Espumante Grande Reserva branco 2006 (Soc. Agr. Com. do Varosa)

Melhor Vinho Branco

Bacalhôa 1931 Vinhas Velhas Bairrada Clássico Bical branco 2021 (Bacalhoa Vinhos de Portugal)

Melhor Vinho Rosé

Quanta Terra Phenomena Regional Duriense Pinot Noir Rosé 2022 (Quanta Terra)

Melhor Vinho Tinto

Quinta do Crasto Vinha Maria Teresa Douro tinto 2019 (Quinta do Crasto)

Melhor Vinho Fortificado

Dalva Porto Tawny 50 anos (Granvinhos)

Top 30 – os melhores 30 vinhos do ano

Anselmo Mendes Parcela Única Vinho Verde Monção e Melgaço Alvarinho branco 2020 (Anselmo Mendes Vinhos)

Bacalhôa Setúbal Moscatel de Setúbal Superior 40 anos (Bacalhôa - Vinhos de Portugal)

Bacalhôa 1931 Vinhas Velhas Bairrada Clássico Bical branco 2021 (Bacalhoa Vinhos de Portugal)

Blandy's Madeira Boal Colheita 2010 (Madeira Wine Company)

Casa Ferreirinha Douro Reserva Especial tinto 2014 (Sogrape Vinhos)

Corta Fogo Vinho branco 2020 (Anselmo Mendes Vinhos)

Croft Quinta da Roeda Sérikos Porto Vintage 2017 (Quinta and Vineyard Bottlers)

Dalva Porto Tawny 50 anos (Granvinhos)

Dom Rozès Porto Tawny 50 anos (Rozès)

Dona Maria Alentejo Grande Reserva tinto 2018 (Júlio Bastos)

Estremus Alentejo tinto 2019 (Portugal Ramos)

Graham’s The Stone Terraces Porto Vintage 2021 (Symington Family Estates)

Maynard’s Porto Colheita 1974 (Barão de Vilar Vinhos)

MOB Gauvé Dão tinto 2016 (Moreira, Olazabal e Borges)

Murganheira Assemblage Távora-Varosa Espumante Grande Reserva branco 2006 (Soc. Agr. Com. do Varosa)

Pintas Porto Vintage 2021 (Wine & Soul)

Poeira Vinha da Torre Douro tinto 2018 (Jorge Nobre Moreira)

Quinta das Bágeiras Pai Abel Bairrada branco 2021 (Quinta das Bágeiras)

Quinta das Carvalhas Porto Tawny 50 anos (Real Companhia Velha)

Quinta de Ervamoira Douro tinto 2019 (Adriano Ramos Pinto)

Quinta de SanJoanne Herança Vinho Verde branco 2019 (Casa de Cello)

Quinta do Cardo Vinha do Lomedo Beira Interior branco 2021 (Agrocardo)

Quinta do Crasto Vinha Maria Teresa Douro tinto 2019 (Quinta do Crasto)

Quinta do Noval Vinhas do Passadouro Douro tinto 2020 (Quinta do Noval)

Quinta do Vale Meão Douro tinto 2020 (Olazabal & Filhos)

Susana Esteban A Centenária Alentejo tinto 2021 (Susana Esteban)

Teixuga Dão tinto 2018 (Caminhos Cruzados)

Terrenus Clos dos Muros Reg. Alentejano tinto 2017 (Rui Reguinga)

Tributo Reg. Tejo tinto 2021 (Rui Reguinga)

Vinhas dos Aards Pico branco 2020 (Azores Wine Company)

Troféus grandes escolhas

Restaurante Cozinha Tradicional Portuguesa 2023 (Três Pipos, Tonda, Tondela)

Restaurante Cozinha do Mundo 2023 (Soão – Taberna Asiática, Lisboa)

Restaurante 2023 (Pedro Lemos, Porto)

Sommelier 2023 (Filipe Wang)

Prémio David Lopes Ramos 2023 (Isabel Drumond Braga)

Loja Gourmet 2023 (Comida Independente)

Garrafeira 2023 (Garrafeira Imperial, Lisboa)

Wine Bar 2023 (Mind The Glass, Porto)

Enoturismo 2023 (Algarve Wine Tourism)

Organização Vitivinícola 2023 (Wine in Moderation)

Viticultura 2023 (Álvaro Martinho Lopes)

Adega Cooperativa 2023 (Adega Cooperativa de Ponte de Lima)

Produtor Revelação 2023 (Dominio do Açor e Dão Herdade da Cardeira, Alentejo)

Produtor 2023 (Menin Wine Company)

Empresa Vinhos Generosos 2023 (Barbeito)

Empresa 2023 (Fundação Eugénio de Almeida)

Prémio Singularidade 2023 (Baías e Enseadas, Colares)

Enólogo Vinhos Generosos 2023 (Manuel Henrique Silva - Rozès)

Enólogo 2023 (Francisco Antunes do Grupo Bacalhôa)

Senhor/a do Vinho 2023 (António Soares Franco)