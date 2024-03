Chocolate artesanal, trufas, bombons artesanais, brigadeiros, brownie, bombocas, mini panquecas com molho de chocolate e toppings deliciosos, cookies, biscoitos, bolo de chocolate, bolo de cenoura coberto de chocolate, chocolate quente, e para conjugar licor de chocolate para beber fresquinho, Moscatel, Ginjinha, vinho do Porto. É vasto o rol de delícias em mostra e prova no festival do chocolate, de 15 a 17 de março, no Centro Comercial Venepor, na Maia.

Com entrada gratuita, a festa “Choc Choc Choc – Chocolate Market” também conta com um showcooking, numa demonstração da confeção de bombons de morango.