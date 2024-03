Tem perto de 6 cm de altura e está de visita a Lisboa. A capital recebe um espetáculo gastronómico com o Le Petit Chef

O Sheraton Lisboa, hotel de cinco estrelas, apresenta a nova versão da experiência imersiva Le Petit Chef, que combina um vídeo em 3D projetado na mesa de refeição e uma viagem gastronómica. Em Le Petit Chef & Friends, “o chef mais pequeno do mundo”, como é conhecido, e os seus amigos, entretêm os convidados com várias atuações e peripécias.

Após uma breve apresentação dos pequenos chefs, dá-se início a um concurso de cozinha virtual e os convidados podem esperar um menu variado que viaja entre especialidades espanholas, italianas, francesas e japonesas, numa fusão entre um espetáculo de cozinha virtual e um menu de vários momentos gastronómicos.

A versão clássica do menu, elaborada pelo chef Valdir Ramos e equipa do Sheraton Lisboa e com um valor de 99€ por pessoa, inicia com os sabores de Espanha. A viagem culinária continua por território italiano e francês. A viagem culinária termina no Japão.

créditos: Divulgação

O menu existe ainda nas variantes Le Grand Chef, com ingredientes premium e num valor de 129€ por pessoa, Vegan num valor de 89€ por pessoa e Júnior num valor de 55€ por criança, entre os três e os 12 anos.

Na origem da criação das animações está o coletivo de artistas belgas Skullmapping, fundado em 2010 por Filip Sterckx e Antoon Verbeeck. Utilizando tecnologia de videomapping 3D. O pequeno cozinheiro de 58 mm foi trazido à vida pela primeira vez em 2015.

“O chef mais pequeno do mundo” e seus amigos estrearam-se no início de março no Sheraton Lisboa com atuações semanais, de terça a domingo, às 20h00.

As reservas podem fazer-se aqui.