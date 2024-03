Profumo di Giulietta é uma panacotta de rosas e morangos com seu granizado e crumble que, de acordo com a equipa da Mercantina Alvalade, “promete fazer crescer água na boca, não só por ser visualmente muito apelativa, mas também pela experiência sensorial que provoca, com esta mistura de sabores”.

Também no Dia da Mulher, comemorado a 8 de março, o restaurante situado no lisboeta bairro de Alvalade, apresenta uma promoção: quem pedir duas das sobremesas em destaque, a segunda é oferta da casa. Trata-se de uma forma de terminar uma refeição com sabores típicos com pizzas feitas no forno a lenha, pastas frescas ou risotos.

A Mercantina Alvalade localiza-se na Praça de Alvalade, n.º 6B. As reservas podem fazer-se pelo telefone 217 960 313.