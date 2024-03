Para o domingo de Páscoa, o chef Dominic Smart, do Lisbon Marriott Hotel, preparou um menu recheado de pratos e sabores alusivos à época, que combina clássicos do brunch com a gastronomia portuguesa.

O menu a 31 de março é composto por uma seleção de pães e iogurtes, compotas, tábuas de queijos e charcutaria para além de saladas, a anteceder os pratos principais: Creme de espargos, Massa niçoise, o tradicional Cabrito assado com molho de damasco, Lombo de porco recheado com molho de tamarindo, Solha crocante com quinoa acompanhado por legumes da época e puré de batata cremoso. A isto junta-se ainda o showcooking ao vivo, que inclui os clássicos Ovos mexidos, Ovos estrelados com tostas, Ovos escalfados em pão torrado e panquecas com uma variedade de coberturas. Tudo isto sem que falte uma mesa de sobremesas e uma estação de pratos para as crianças.

Os mais pequenos contam, ainda, com atividades, com destaque para a caça aos ovos de chocolate, com ajuda de algumas pistas, que acontece no domingo às 15h00.

O brunch de Páscoa orça os 49€ por pessoa. Crianças entre os quatro e os 12 anos têm desconto de 50% e até aos três anos não pagam. A reserva pode fazer-se pelo telefone 217 235 400 ou e-mail lisbon@marriotthotels.com