Já provou pastéis de nata de chocolate, caramelo e frutos vermelhos? A novidade é portuense

Ao clássico pastel de nata, simples, cuja receita conventual se ficou a dever ao excedente de ovos e ao ocioso engenho de abades e abadessas, a cafetaria Real by Casa da Calçada junta três variedades, fruto do trabalho de Emiliano Savio e Mónica Cadavez, respetivamente, o chef e a confeiteira de serviço do restaurante e cafetaria.

Chocolate, caramelo salgado e frutos vermelhos são os três novos pastéis de nata “uma adaptação que teve como princípio orientador o contraste de sabores e texturas”, explica o chef Emiliano Savio, que conduz igualmente a cafetaria do Real, na cidade do Porto, na Rua de Rodrigues Sampaio número 105.

O caramelo é de produção caseira, e alia açúcar, manteiga e natas, sendo depois temperado com sal marinho do Algarve. “O caramelo é um sabor muito guloso e convidativo”, refere ainda o chef, que, todavia, diz ter “uma predileção pelo pastel de nata de chocolate, feito à base de chocolate negro 72”. Já a chef pasteleira Mónica Cadavez prefere a versão de caramelo salgado.

Real by Casa da Calçada

De produção nacional são igualmente os frutos vermelhos, eleitos pelo contraste de cor e pela sua acidez, que se opõe à textura cremosa e doce do recheio.

Quanto à variante clássica, ela tem origem numa receita tradicional, a qual foi levemente adaptada, com ligeiras alterações na dosagem, por exemplo da baunilha no recheio. “Mais do que segredos – não podemos falar de segredos –, há técnicas que confeção, pequenos pormenores”, esclarece ainda o chef Emiliano Savio. Segundo Mónica Cadavez, não demoraram a chegar às receitas finais, as quais, reforça nada têm de secreto, pois é sempre tudo “feito às claras”, como salienta a chef pasteleira.

Os novos pastéis de nata têm o preço unitário de 1,2€.