Toda a atmosfera e linha visual da Chez Croissant (Rua Augusta, n.º 41) procura transportar o visitante para as décadas de 1980 e 1990, período de ouro no que toca à abertura de croissanterias na capital. No que respeita aos croissants, fofos e quanto baste de estaladiços, apresentam diferentes recheios, alguns clássicos, outros com um toque de contemporaneidade.

Feitos de massa vegan, os croissants são um híbrido de massa folhada e brioche e podem ser combinados com 18 recheios diferentes. Contas feitas, há nove opções doces, entre elas, o Creme de chocolate branco e avelã (2,8€), o Caramelo salgado (3,8€) e o Creme de pistacho (3,8€), e nove propostas salgadas, tais como o Requeijão, doce de abóbora e nozes (3,8€), Presunto e queijo de cabra (4,9€) ou Queijo Brie mel e nozes (3,8€). A cada estação do ano, a Chez Croissant promete mudar o elenco de propostas para saborear.

A carta apresenta também dois menus disponíveis, um ao pequeno-almoço (das 8h00 às 11h30h, por 4,5€) e um menu ao almoço (das 12h00 às 15h00, por 6,5€). A Chez Croissant abre todos os dias entre as 8h00 e as 22h00.