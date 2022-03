Todos sabemos que os nossos Pais são os melhores do mundo. E, para o “Está-se bem em Casa”, “anotar os dias é torná-los notáveis”, por isso, foi criada uma BOX do Dia do Pai, com comida pré-cozinhada e embalada em vácuo.

Foram elaboradas duas sugestões gastronómicas; o primeiro destaque vai para o menu de Vitela Assada, acompanhada por batatas assadas, arroz de açafrão e legumes salteados. No segundo menu o destaque é do Arroz de Polvo, um arroz Malandro, com arroz Carolino do Mondego.

Os dois menus têm como entrada Empadas de Pato e como sobremesa uma deliciosa Mousse de Chocolate. Para apurar os sabores, cada Box contém Sal de Tavira D.O.P.

O menu é feito à base de ingredientes portugueses, tais como: arroz Carolino I.G.P. do baixo Mondego, Sal de Tavira D.O.P., farinhas Paulino Horta e outros produtos locais - todos eles artesanais.

Os dois menus são entregues em casa, pré-cozinhados e embalados em vácuo, para serem finalizados em passos simples e rápidos, em que todos os elementos familiares podem dar uma ajuda.

Nunca foi tão fácil preparar uma refeição, só precisa de aquecer, colocar na mesa e aproveitar todos os segundos, ao lado do seu Pai ou através de videochamada. Em 15 minutos a refeição está pronta para ser saboreada.

A entrega é feita ao domicílio e pode ser uma excelente forma dos filhos surpreenderem os pais, com uma ideia criativa que, com certeza, gerará boas emoções.

créditos: Está-se bem em casa

Todas as entregas para os concelhos do Porto, Vila Nova de Gaia, Matosinhos e Maia são gratuitas. Para outros locais, as entregas implicam custos. As encomendas podem ser feitas pelo Whatsapp 913 200 010 ou por mensagem privada no Instagram.