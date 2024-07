Se estiver de passagem pelo Hotel da Quinta das Lágrimas não deve deixar de visitar o restaurante Arcadas que conta com novas propostas para o tempo quente. Este espaço acaba de renovar a sua carta com três menus que trazem para a mesa alguns dos sabores tipicamente veranis num ambiente histórico e romântico em Coimbra.

O chef Vítor Dias procurou inspiração nas tradições e heranças gastronómicas da Região Centro criando receitas originais confeccionadas com recurso a produtos locais e sazonais mas sem nunca perder a sofisticação que lhes são características.

“A nossa aposta é na valorização dos sabores e produtos autóctones, vindos da terra e do mar vizinhos, das planícies de aluvião do Mondego e das serras que entram pelo nosso território, respeitando sempre o ritmo das estações. Estamos próximos de um dos principais portos de pesca do país, a Figueira da Foz, de onde chegam peixes, mariscos e algas, e das serras onde são criados animais de raças autóctones ao ar livre, além dos férteis campos do Mondego, origem do melhor arroz do país. Utilizamos ainda ingredientes orgânicos produzidos na Quinta das Lágrimas, como ervas aromáticas, legumes e frutas. Este compromisso com a autenticidade e qualidade permite-nos oferecer uma experiência culinária única que honra a tradição e a inovação,” detalha o chef Vítor Dias sobre esta renovação.

Restaurante Arcadas Hotel Quinta das Lágrimas créditos: Hotel Quinta das Lágrimas Divulgação

Para além de uma seleção de pães e manteigas da região, o Menu Arcadas começa com "O OVO" (estufado de ervilhas com torresmo de porco e ovo biológico) e a "A GAMBA" (tártaro de gamba com caranguejo de casca mole, yuzu e cereja do Fundão) no campo das entradas. Os amantes de peixe e carne podem provar a "HERANÇA" (bacalhau confitado com tremoço de Cadima e creme de coco) e o "MARINHOA" (tornedó de vitela Marinhoa com salsifis assado, nectarinas e rosti de batata). Para terminar, é possível optar entre três sugestões: "FRESCURA" (sorvete de espumante baga e caviar cítrico), "Para INÊS - O CORAÇÃO DE INÊS" (ruibarbo, morango, hibiscos e manjericão) e "Para PEDRO – CHOCOLATE" (chocolate 70%, avelã e caramelo).

Já o Menu Tradição, que se destaca por ser o mais pequeno de todos, inclui "O OVO" e a "HERANÇA" na secção de entrada e prato principal, respetivamente. A grande novidade vai para a sobremesa, batizada de "O CLÁSSICO" (leite creme queimado), que também pode ser desfrutada de petit fours conventuais.

Os vegetarianos e veganos têm direito a um menu criado só para si, intitulado de Menu Jardim. Para abrir o apetite tem a "TERRINA" (cenoura, tomate, maionese de manjericão e crumble de frutos secos) e o "TÁRTARO" (legumes da Quinta das Lágrimas com morangos, gengibre e pepino). O "VALE DO MONDEGO" (arroz caldoso de espargos e malagueta) é a única opção de prato principal sendo que no campo da sobremesa podem deliciar-se com "O ANANÁS" (ananás assado com canela, sorvete de banana e especiarias) e petit fours conventuais.

Restaurante Arcadas Hotel Quinta das Lágrimas créditos: Hotel Quinta das Lágrimas Divulgação

A pensar todos aqueles que preferem um menu mais abrangente, o Arcadas, considerado um dos 500 melhores restaurantes do mundo pela “Le Liste”, disponibilizou um menu à la carte onde os pratos de carne ("AVES", com pato fumado com puré de alho assado), de peixe ("A LOTA", composto por peixe e bivalves do dia) e vegetarianos ("DA HORTA" com legumes, alfaces e ervas aromáticas da Quinta das Lágrimas) convivem entre si.

