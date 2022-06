Oui Mais Non apresenta nova carta com delícias dos quatro cantos do mundo

O conceito do Oui Mais Non está intimamente ligado ao estilo de vida da sua mentora. Schellyna Bhanji, nasceu em Moçambique, viveu em Angola e viajou por diversos países - França, Grécia, Dubai, China, Espanha, EUA, entre outros - onde foi anotando o melhor da sua memória dos sabores.

Foi acima de tudo Inglaterra que serviu de laboratório de estudo para a criação do Oui Mais Non. “Naquela cidade de contrastes mil, os tea room, foram sempre um ponto de encontro entre amigos, e foi lá, entre uma chávena quente de chá preto e um soberbo sticky toffee pudding, que surgiu a ideia de trazer para Portugal, que é a minha casa desde 1974, uma plataforma que reunisse tudo aquilo que gosto, e que pudesse contar, num género de manta de patchwork cheia de cor, a história da minha vida”, conta Schellyna.

Londres serviu também de inspiração a um menu sem fronteiras, inclusivo e irreverente, assim como à decoração do espaço. Dividido entre o clássico e o contemporâneo, dominando por um ambiente floral também característico de um romantismo parisiense, com tons de burguesia em tela punk, no Oui Mais Non juntam-se diferentes formas de arte e detalhes como a secção dos serviços de chá.

De uma carta que traz sabores dos quatro cantos do mundo destacam-se os quatro brunchs – Short & Sweet, Brunch Lovers, OMN e Mini Lover – que permitem dar a conhecer várias propostas numa só refeição. Diríamos que La Pièce de Résistance dos Brunchs encontram-se nas variadas panquecas, das quais destacamos a Baby Dutch Pancake, confecionada no forno (Holanda), a Sapporo Pancake, de massa em soufflé (Japão) ou a Surf & Turf uma tentação para os mais gulosos, criada pela Oui Mais Non. Quando falamos de brunchs e panquecas “more is more”, principalmente na hora de escolher os toppings, de frutos silvestres ou frutos secos, e os molhos, tais como Homemade Maple Syrup, chocolate (branco, leite e negro), mel, caramelo salgado, chantilly, doce de leite, compota, Nutella e Lottus Biscoff. Os Brunchs do Oui Mais Non incluem ainda várias opções como Shoot Detox, sumos naturais, ovos, iogurtes, bebidas quentes, cocktails, chás ou café.

No Oui Mais Non, o “Tea Time” pode ser a qualquer hora, a escolher entre 20 variedades diferentes. O British Tea e o OMN Special Brend, contrastam com outras propostas mais suaves como o chá verde de jasmin ou de pétalas de rosa. Mais vigorosos, os chás de gengibre e laranja ou de curcuma e tikka massala, prometem uma viagem ao Oriente. O Tea for Two é uma opção para duas pessoas, na qual o chá é acompanhado por scones, mil folhas, éclairs, pão, compotas e manteiga.

Oui Mais Non Avenida da Liberdade, n.º 180, Lisboa (Tivoli Fórum) Horário: todos os dias das 10h00 às 19h00 Contactos: Whats App – 968 449 777; tel. 213 571 389; e-mail booking@ouimaisnon.pt

A gastronomia internacional pode ser experimentada em vários pratos reunidos numa só ementa que junta Eggs Benedict, (EUA), Nachos Crocantes (México), Frango Mumbai (Índia), Moqueca (Brasil), Carpaccio de Polvo (Itália), cogumelos à Bulhão Pato (Portugal) ou os suculentos bifes (UK) que têm como opção quatro molhos a acompanhar; mostarda & lima, cogumelos, café e pimenta.